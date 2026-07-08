Reino Unido impulsa un proyecto de la OTAN valorado en 50.000 millones para armamento de largo alcance

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han informado este miércoles de la puesta en marcha de un proyecto de la OTAN valorado en unos 50.000 millones de dólares (43.000 millones de euros) durante la próxima década para el desarrollo de armamento de largo alcance, una medida con la que los aliados buscan reforzar sus capacidades de defensa.

El proyecto en cuestión estará liderado por Reino Unido y podría ofrecer el armamento "más avanzado al alcance de la OTAN de cara al futuro", con la capacidad de "alcanzar objetivos situados a más de 300 kilómetros e, incluso en algunos casos, a más 2.000 kilómetros".

"Esto permitirá impulsar radicalmente las capacidades de defensa y contención de la OTAN y es una muestra de que los aliados están tomando medidas para garantizar una Alianza más fuerte. Reino Unido ya ha respaldado sus capacidades en este sentido, con un plan de inversión en defensa de unos 3.000 millones de libras (unos 3.500 millones de euros) para 2030", ha indicado el Gobierno británico en un comunicado.

El primer ministro, Keir Starmer, ha mostrado su "determinación" a "garantizar la seguridad de Reino Unido y sus aliados". "Para eso debemos conseguir una Alianza más fuerte", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que "Reino Unido ya está trabajando con sus socios para desarrollar grandes capacidades que podría facilitar a las Fuerzas Armadas defender miles de kilómetros de territorio desde la línea de frente", ha sostenido.

"Esta iniciativa, encabezada por Reino Unido, nos permitirá mejorar nuestra cooperación y nos unirá para garantizar que la OTAN sigue estando a salvo durante los años venideros. Debemos seguir trabajando para desarrollar estas capacidades de cara al futuro", ha recalcado.

Starmer tiene previsto reunirse este mismo miércoles con los líderes de los países de la OTAN en el marco de la cumbre que está teniendo lugar en Ankara, la capital de Turquía, y donde presentará oficialmente el proyecto.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado que el uso eficaz de sistemas de largo alcance puede tener un impacto decisivo en el campo de batalla, permitiéndoles debilitar a las fuerzas enemigas mucho más allá de la línea del frente. Los ataques ucranianos de largo alcance, como los dirigidos contra centros logísticos clave, han afectado significativamente la capacidad de Rusia para sostener sus ofensivas", recoge el texto.

Asimismo, el Gobierno británico ha informado de que, en colaboración con Francia e Italia, también está diseñando la próxima generación del misil de crucero de largo alcance aire-tierra 'Storm Shadow', "de probada eficacia en combate".

El ministro de Defensa, Dan Jarvis, ha aclarado que Londres está "construyendo las armas del futuro para mantener seguro a Reino Unido y la OTAN durante las próximas décadas" y ha subrayado que, para ello, cuenta con miles de millones de libras y la "colaboración de los aliados europeos".

Así, la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ha matizado que esto permitirá a la Alianza contar con capacidades para "golpear objetivos militares de alto valor e infraestructura logística", lo que permitirá "disuadir a cualquier agresor y reforzar la seguridad".

"En Ankara enviamos un mensaje claro al presidente (ruso, Vladimir) Putin: la OTAN es más fuerte y más europea, y está preparada para defender a sus ciudadanos frente a la amenaza a largo plazo que representan él y el Estado ruso", ha zanjado.