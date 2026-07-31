Reino Unido ofrece ayuda a España para lidiar con la crisis migratoria en Ceuta

El primer ministro británico, Andy Burnham, de visita en Sheffield, a 31 de julio de 2026 - Annabel Lee-Ellis/PA Wire/dpa

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha ofrecido a España el apoyo de su país durante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta con la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a través del espigón fronterizo de El Tarajal.

Burnham, en declaraciones realizadas este viernes a los medios británicos desde Sheffield, ha declarado que lo que está ocurriendo en Ceuta es una cuestión que atañe "por encima de todo" a España pero su gobierno está en contacto "con las autoridades españolas para proporcionar ayuda pero para entender las implicaciones de esta situación".

El primer ministro británico tiende así una mano a las autoridades españolas en plena reacción contraria por parte de varios países de la Unión Europea, como Italia o Finlandia, que han reprochado al Gobierno español su actuación y abogado por la suspensión de España del espacio Schengen.

Rivales de Burnham como el ultranacionalista Nigel Farage, Nigel Farage, líder de Reform UK, ha señalado que Europa tiene que "despertar" ante la crisis migratoria registrada en Ceuta, con la llegada de 60.000 personas, y acusó al Gobierno español de desatarla al haber "amnistiado" previamente a migrantes.