Reino Unido ofrece a Irán la devolución del superpetrolero 'Grace 1' si garantiza que no llegará a Siria

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha ofrecido a su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif, la posibilidad de devolver el superpetrolero 'Grace 1', actualmente retenido por Reino Unido, a las autoridades de Teherán siempre y cuando reciban garantías de que no se dirigirá a Siria en violación de las sanciones internacionales.

La Marina Real Británica se incautó del carguero la semana pasada en la costa de Gibraltar bajo sospecha de infringir las sanciones sobre la república árabe. Irán niega tal situación.

Hunt calificó de "constructiva" la conversación telefónica con su homólogo, quien le prometió que su país no haría nada para escalar la tensión.

"Le he asegurado (a Zarif) nuestra preocupación es el destino, no el origen del crudo que transporta el barco, y que Reino Unido facilitaría la liberación si recibimos garantías de que no iría a Siria", ha explicado el ministro británico en su cuenta de Twitter.

Teherán ha culpado a Estados Unidos de presionar a Londres para apropiarse del superpetrolero, en medio del conflicto abierto entre Washington y Teherán.

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha advertido a Reino Unido de que tendrá que afrontar las "consecuencias" por haber interceptado y confiscado el superpetrolero.

"Los pretextos legales para capturar el petrolero no son válidos y la liberación va en beneficio de todos los países", ha dicho este viernes el portavoz de la diplomacia iraní, Abbas Musavi.