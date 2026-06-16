Reino Unido redobla las sanciones contra la 'flota fantasma' de Rusia y castigará a proveedores de petroleros

El primer ministro británico, Keir Starmer, a la salida de Downing Street. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes una nueva tanda de sanciones contra la 'flota fantasma' de Rusia que afectará a una veintena de buques y castigará a navieras que suministren estos petroleros con los que Moscú busca eludir las sanciones contra el comercio de crudo.

En un comunicado, el Ejecutivo de Keir Starmer ha señalado que el nuevo paquete de sanciones está destinado a "asfixiar el esfuerzo bélico de Rusia en múltiples frentes". "Las nuevas medidas apuntan directamente a la flota fantasma ilegal de Rusia y a las redes financieras utilizadas para eludir las sanciones occidentales y apoyar la adquisición de material militar", ha recogido.

En concreto, eleva la presión contra más de 20 petroleros y estrecha el cerco sobre quienes presuntamente facilitan el comercio ilícito de petróleo ruso con medidas contra aseguradoras marítimas y otros proveedores de servicios de transporte marítimo.

Londres sancionará a varios buques de gas natural licuado (GNL) adquiridos recientemente por Rusia para dar servicio al proyecto Arctic LNG 2, ya sancionado.

Con este paso, el país ya mantiene medidas restrictivas contra más de 600 buques de la flota fantasma y embarcaciones rusas de GNL, y viene acompañado de sanciones a entidades que faciliten la venta de petroleros.

Según las autoridades británicas, la terminal Arctic LNG 2 exportó únicamente 1,3 millones de toneladas de GNL, pese a contar con una capacidad superior a 13,5 millones de toneladas anuales.

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA MILITAR

Las medidas también castigan a una empresa presuntamente vinculada a la Inteligencia militar rusa (GRU) que participa en la adquisición encubierta de tecnología occidental para las fuerzas armadas rusas.

Así las cosas, las sanciones afectan a tres empresas y a diez oficiales del GRU sospechosos de obtener tecnología militar que Rusia necesita urgentemente para sus acciones bélicas en Ucrania.

Igualmente castiga a proveedores de terceros países que suministran equipamiento militar crítico a Rusia, pero están ubicados en China, Tailandia y Turquía. Varias organizaciones que ayudan a Rusia a eludir las sanciones financieras, incluida una entidad en Nigeria, también ha sido incluida en las medidas británicas.

La nueva tanda de sanciones llega cuando Starmer participa en la cita de líderes del G7 en Évian, Francia, en la que precisamente los dirigentes europeos del bloque buscan atraer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que retome el proceso de negociaciones entre Ucrania y Rusia para el fin de la guerra ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Estas sanciones apuntan a los buques, al dinero y a los actores que sostienen la economía de guerra de Rusia y que, a su vez, amenazan la seguridad europea", ha valorado el primer ministro británico, quien ha destacado el trabajo junto a los aliados del G7 para "elevar la presión sobre Putin y su círculo de colaboradores hasta que la maquinaria de guerra rusa sea detenida".