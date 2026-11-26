Archivo - La ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood - Gary Roberts / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La migración neta en Reino Unido se ha reducido en un 92% desde el máximo registrado en 2023, pasando de cerca de un millón de personas a 77.000, según los últimos datos del Ministerio del Interior británico, que ha atribuido el descenso principalmente a la llegada de menos ciudadanos extranjeros y no a un aumento de las salidas de británicos, cuya emigración se sitúa en su nivel más bajo desde 2022.

"Este gobierno laborista está restableciendo el control de nuestras fronteras (...) La migración neta ha caído un 92% desde su punto máximo bajo los conservadores. Sé que la derecha británica habla de recuperar el control, pero son ellos los que lo cedieron en primer lugar. Estamos corrigiendo eso", ha afirmado el primer ministro británico, Andy Burnham, en una publicación en redes sociales.

El mandatario ha apuntado a una disminución del 40% de los cruces canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, en comparación con el año anterior, y ha destacado que las autoridades han devuelto a más de 80.000 personas que "no tenían derecho a estar" en el país.

Las estadísticas de Interior reflejan también una reducción del 33% en las solicitudes de asilo y del 49% en el número de expedientes pendientes de una primera resolución. Asimismo, los solicitantes de asilo alojados en hoteles han descendido un 64% durante el último año y alrededor de 70 establecimientos han dejado de utilizarse para este fin en el mismo período.

A este respecto, el 'premier' ha subrayado que su Ejecutivo no solo ha intensificado la lucha contra las bandas criminales que se lucran con la migración ilegal, sino que también ha endurecido las normas de visado y elevado los umbrales de habilidades y salarios", al tiempo que está cerrando "hoteles de asilo".

Burnham ha reconocido, no obstante, que aún "queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a combatir la migración ilegal". "Pero la gente quiere un sistema controlado y justo, y eso es exactamente lo que estamos construyendo", ha apostillado, asegurando que Reino Unido seguirá "dando la bienvenida" a quienes llegan legalmente y contribuyen al país.

En la misma línea, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha reivindicado los resultados de las reformas impulsadas por Gobierno: "Donde ellos fracasaron, nosotros hemos cumplido con el pueblo británico", ha declarado en referencia a la Administración anterior.

Mahmood ha añadido que esta reducción de la migración "no ha ocurrido por casualidad", sino como consecuencia de las medidas adoptadas, y ha garantizado que el actual Ejecutivo continuará trabajando para consolidar un modelo migratorio que "recompense la contribución".