Reino Unido traslada a un hospital de Merseyside a 22 evacuados del 'MV Hondius', todos ellos sin síntomas

El crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla de Tenerife (archivo) - Europa Press/Contacto/Meng Dingbo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han confirmado este lunes que 22 personas evacuadas el domingo del crucero 'MV Hondius' en Tenerife han llegado ya al país y han sido ingresados en un hospital en el condado de Merseyside (oeste), antes de resaltar que todos ellos serán sometidos a pruebas durante las próximas horas para determinar si están contagiados de hantavirus, si bien por ahora ninguno presenta síntomas.

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, según sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado que el grupo incluye a 20 británico, un alemán residente en Reino Unido y un japonés --evacuado a petición de Tokio--, al tiempo que ha afirmado que todos ellos están ya ingresados en el Hospital Arrowe Park.

"Durante el próximo periodo de 72 horas, los pasajeros serán sometidos a pruebas y análisis clínicos", ha manifestado el organismo, que ha afirmado que durante este periodo de tiempo los especialistas "determinarán su estado actual" y "dónde pueden estar en aislamiento". "Se pedirá a los pasajeros que estén 45 días en aislamiento", ha detallado.

Asimismo, ha resaltado que "el Gobierno británico trabajó con socios internacionales para garantizar el retorno seguro de todos los británicos que seguían a bordo del 'MV Hondius'". "Durante todo el viaje se han aplicado estrictas medidas de control de infecciones, y tanto pasajeros como tripulación, conductores y equipos médicos han llevado el equipo de protección personal necesario, como mascarillas", ha asegurado.

En este sentido, la secretaria de Estado de Salud Pública británica, Sharon Hodgson, ha remarcado que "ninguno de los pasajeros presenta síntomas". "Los monitorizaremos de cerca durante las próximas 72 horas en el hospital, como parte del periodo de aislamiento por precaución", ha explicado, antes de reiterar que "el riesgo para el público sigue siendo extremadamente bajo".

Por su parte, Robin May, oficial científico jefe de la UKHSA, ha hecho hincapié en que el hospital ha sido preparado para "una llegada segura de los pasajeros". "El personal de Arrowe Park ha demostrado una vez más su compromiso y profesionalidad al responder con rapidez a una emergencia sanitaria, y se lo agradecemos enormemente", ha ensalzado.