Relatores de la ONU, "alarmados" ante el creciente "terror" ejercido por los colonos en territorios palestinos ocupados

Archivo - Varios palestinos inspeccionan sus viviendas tras un ataque de colonos en Hebrón, Cisjordania. - Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios relatores de la ONU han expresado este lunes su "alarma" ante el creciente "terror" ejercido por los colonos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Este, lo que supone un "riesgo existencial para las comunidades palestinas y su presencia sobre el territorio".

"Los ataques interminables por parte del movimiento colonial de asentamientos, llevado a cabo con la complicidad del Estado de Israel, se ha convertido en un terror diario para las vidas de los palestinos, que sienten una profunda incertidumbre e inseguridad que acaba llevando inevitablemente al desplazamiento forzoso de la población indígena", han aseverado los expertos en un comunicado conjunto.

En este sentido, han aclarado que este desplazamiento forzoso "está aumentando", al igual que la violencia, cada vez perpetrada con "mayor impunidad como instrumento de coacción a manos de un poder ocupante". "Esto facilita la limpieza étnica", han advertido, al tiempo que han lamentado el aumento de los palestinos muertos o heridos en ataques perpetrados por colonos a lo largo de este año.

"La brutalidad ejercida por estos colonos ha alcanzado un nivel sin precedentes a lo largo de este año, con al menos trece palestinos muertos y 500 heridos en tan solo cinco meses. Tanto una cosa como otra ha excedido a los datos registrados en años anteriores", ha apuntado.

"La violencia está siendo utilizada como una herramienta calculada y con un objetivo fijo para negar el acceso de los palestinos a servicios esenciales, áreas agrarias y zonas conectadas con su propia tierra", han advertido, antes de aclarar que unos 663 kilómetros cuadrados de tierra podrían verse sometidas a la presencia de asentamientos.

En este sentido, han explicado que especialmente las comunidades palestinas situadas en al Área C de Cisjordania --que se encuentran bajo el completo control militar y civil de Israel-- se ven "afectadas de forma desproporcionado", especialmente en zonas del valle del Jordán y de las colinas de Hebrón, donde "hacen frente a la violencia y el desplazamiento".

"La reciente escalada regional ha desviado la atención internacional de la realidad que se vive en el territorio palestino ocupado. Al concentrarse los esfuerzos diplomáticos en otras partes de la región, la rendición de cuentas por la creciente violencia de los colonos y el consiguiente desplazamiento de personas se ha ido desvaneciendo", han afirmado. "Sin oposición ni censura, Israel continúa erosionando irreversiblemente el derecho de los palestinos a la autodeterminación, consagrado en el Derecho Internacional", han apuntado.

Los expertos han instado a Israel a "cesar de inmediato" su apoyo a la violencia de los colonos y al desplazamiento forzoso, incluyendo el apoyo financiero, militar, legislativo y político a los asentamientos y puestos de avanzada, y a garantizar la rendición de cuentas por los ataques y la protección efectiva de las comunidades palestinas. "También exigieron el retorno seguro y digno de los residentes desplazados y el acceso garantizado a tierras residenciales, agrícolas y de pastoreo", han añadido.

"A pesar de la flagrante ilegalidad de su ocupación de Cisjordania, Israel sigue obligado como potencia ocupante en virtud de los Convenios de Ginebra, incluyendo el deber de tratar a la población palestina como personas protegidas según el Derecho Internacional", han aseverado.