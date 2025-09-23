Relatores de la ONU piden la expulsión de Israel de competiciones de fútbol internacionales

Archivo - Imagen de archivo de varios jugadores del Maccabi Tel Aviv y el Fútbol Club Basilea. - Europa Press/Contacto/50 Marc Schumacher - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos de la ONU han pedido a la FIFA y a la UEFA la expulsión de Israel de las competiciones de fútbol internacionales como respuesta al "genocidio" que estarían cometiendo las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

"El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual", han advertido, en un mensaje común en el que han llamado a las federaciones internacionales a no desoír la "graves violaciones de Derechos Humanos" y a colaborar de alguna manera en "normalizar injusticias".

"Existe un imperativo legal y moral para adoptar todas las medidas posibles para terminar con el genocidio en Gaza ya", han reclamado los expertos, entre los que figura la relatora para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Así, han recordado que una comisión de investigación de la ONU ya catalogó de "genocidio" los abusos perpetrados por Israel en la Franja de Gaza y han señalado que las organizaciones deportivas o los países que albergan competiciones no pueden permanecer "neutrales".

Ven necesario un "boicot" que, según han matizado, "va dirigido contra el Estado de Israel y no contra jugadores individuales", ya que estos "no pueden soportar las consecuencias de las decisiones que toman sus gobiernos".

"Las selecciones nacionales que representan a los Estados responsables de violaciones masivas de Derechos Humanos pueden y deben ser suspendidos, como se ha hecho en el pasado", han añadido los relatores, sin aludir a otros casos concretos.