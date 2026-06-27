República Centroafricana declara su primer brote de cólera en una década tras confirmar 24 muertos

Archivo - Imagen de archivo de un centro de atención contra el cólera en República Democrática del Congo - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

República Centroaricana ha declarado un brote de cólera tras constatar 24 muertos y 197 afectados en las inmediaciones de la capital, Bangui, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Pierre Somse, a última hora de este pasado viernes.

El brote se concentra en los distritos de Bimbo y Mbaiki, ha añadido Somse en una comparecencia en la televisión estatal, donde ha anunciado el comienzo de un protocolo para impedir que el brote se extienda a localidades cercanas.

Las autoridades están investigando el origen del brote, el quinto registrado en el país y el primero en una década, tras el confirmado en 2016, que dejó al menos 23 muertos y más de 500 contagiados.