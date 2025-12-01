República Democrática del Congo declara el fin del último brote de ébola tras 45 muertos

Archivo - Un trabajador sanitario en un centro de tratamiento de ébola en Bulape, en República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/World Health Organization

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han declarado este lunes el fin del brote de ébola registrado en los últimos meses en la zona de Bulapé, situada en la provincia congoleña de Kasai, después de registrar 45 muertes y 64 casos, en una zona rural con infraestructura vial y de telecomunicaciones limitadas.

"En nombre del Gobierno, y teniendo en cuenta todos los indicadores científicos y operativos que confirman que se ha roto la cadena de transmisión del virus, declaro oficialmente el fin del 16º brota de ébola en República Democrática del Congo", ha anunciado el ministro de Sanidad, Samuel Roger Kamba.

El brote de ébola se da por concluido cuando transcurren 42 días --equivalente a dos periodos de incubación-- desde el alta del último paciente diagnosticado, plazo que ya se ha alcanzado en esta nueva emergencia, que hizo saltar las alarmas en una zona ya hizo frente a la enfermedad en otras ocasiones.

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Mohamed Janabi, ha destacado que "controlar y poner fin a este brote de ébola en tres meses es un logro notable" y ha aplaudido que "las autoridades nacionales, los profesionales sanitarios en primera línea, los socios y las comunidades actuaron con rapidez en una de las localidades de difícil acceso del país".

"La OMS se enorgullece de haber apoyado la respuesta y de haber dejado como legado sistemas más sólidos, desde agua potable hasta atención médica más segura, que protegerán a las comunidades mucho después de que el brote haya terminado", ha expresado, según reza un comunicado del organismo internacional.

Durante el brote de la enfermedad, se desplegó más de un centenar de expertos de la OMS para ayudar a las autoridades nacionales a ampliar la respuesta, y entregaron más de 150 toneladas de suministros y equipos médicos para proteger a los trabajadores sanitarios y a las comunidades.

En este sentido, se creó por primera vez durante un brote un módulo de tratamiento de enfermedades infecciosas, para impulsar una atención más segura y adaptada al paciente, diseñado para proteger mejor al personal sanitario y permitir una atención más eficaz a los pacientes.

El país africano --donde se han vacunado en este periodo más de 47.500 personas contra el ébola-- inicia ahora un periodo de 90 días de vigilancia reforzada de la enfermedad, si bien los esfuerzos se están redirigiendo al sistema de respuesta a enfermedades. Se trata del decimosexto brote del país.