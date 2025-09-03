República Dominicana designa como organización terrorista al Cártel de los Soles

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Dominicana ha anunciado la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, en línea con los criterios marcados por Estados Unidos y que ya han adoptado en las últimas semanas otros países de América Latina, como Argentina y Ecuador.

La Presidencia ha justificado la designación apelando a la Constitución dominicana, a que la Carta Magna "establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad tanto nacional como regional".

Por este motivo, el Gobierno ha instruido a todos los organismos de seguridad y de Inteligencia que adopten a futuro "las medidas apropiadas" para prevenir cualquier potencial incursión del Cártel de los Soles en suelo dominicano o ataques contra los intereses del país caribeño en el exterior.

El paso, además, abre la puerta a "sanciones y medidas de cooperación" contra este grupo, del que la Administración de Donald Trump considera último responsable al presidente venezolano, Nicolás Maduro.