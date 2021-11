El republicano Youngkin sería el nuevo gobernador de Virginia, en Estados Unidos

Empate en la carrera a gobernador en el estado de Nueva Jersey con el 84 por ciento escrutado

Trump dice que la "campaña" de McAuliffe en su contra ha ayudado a la victoria de Youngkin

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El republicano Glenn Youngkin se ha impuesto como el candidato más votado en las elecciones a gobernador del estado de Virginia, apeando así al demócrata Terry McAuliffe de retener el cargo para su partido.

Con un 98 por ciento del voto escrutado, Youngkin se ha hecho con un 50,9 por ciento de los votos, mientras que McAuliffe ha conseguido el 48,4 por ciento en unos comicios que han resultado muy ajustados pero proyectan al republicano como ganador, según medios estadounidenses como CNN o NBC.

Aunque la tendencia del voto en los últimos años ha sido a favor de los demócratas, en esta ocasión Virginia se decantarse por un candidato republicano en un momento en el que el apoyo al presidente estadounidense, Joe Biden, no está en su apogeo, a la par que el propio Youngkin ha sabido convencer a su electorado centrando su campaña en propuestas para la educación y la economía.

Youngkin ha declarado ya su victoria en la carrera a gobernador del estado y ha anunciado el inicio "de una transformación". "No hay tiempo que perder. Nuestros niños no pueden esperar (...) Vamos a restaurar la excelencia en nuestras escuelas", ha apostillado, para garantizar que se "abrazará" a las decisiones de los padres en las escuelas --un mensaje contra su rival, quien sugirió que las familias no deben decir a las escuelas qué enseñar--, recoge la cadena estadounidense CNN.

"Amigos, no todo está contado y todavía estamos esperando que lleguen muchos votos. Y queremos asegurarnos de que se escuche la voz de todos los virginianos (...). Sabemos que el camino a largo plazo de Virginia es hacia la inclusión, la apertura y la tolerancia. Podemos y nunca dejaremos de luchar por esos valores en los que creemos", ha apuntado por su parte McAuliffe en su perfil de Twitter.

Los resultados ponen así de relieve un sorprendente desplome de McAuliffe, exgobernador y presidente del Partido Demócrata que lideró las encuestas durante todo el verano en el estado, en el que Biden ganó por diez puntos porcentuales sobre el expresidente Donald Trump en las presidenciales de 2020.

Por otra parte, este martes se han celebrado también las elecciones a gobernador de Nueva Jersey que con el 84 por ciento de los votos escrutados marcan unos resultados muy ajustados, dando, por el momento el 49,6 por ciento de los apoyos a ambos candidatos, el demócrata Phil Murphy, actual gobernador, y el republicano Jack Ciattarelli.

Antes de conocerse los primeros resultados, Biden confió en una rueda de prensa en que los demócratas se harían nuevamente con Virginia y Nueva Jersey, si bien reconoció que se tratarían de unas elecciones "ajustadas" y señaló a la reducción de la participación.

Asimismo, descartó que una posible derrota tuviese que ver con su gestión e indicó que no ha visto "ninguna evidencia" de "hacerlo bien o mal". "Si tengo mi agenda aprobada o no, no va tener ningún impacto real en ganar o perder (las elecciones)", dijo.

TRUMP CELEBRA LA VICTORIA DE YOUNGKIN

El expresidente Donald Trump se ha regodeado tras conocer los primeros resultados y ha manifestado que "la campaña de Terry McAuliffe conta cierta persona llamada 'Trump' ha ayudado mucho a Youngkin", informa el medio estadounidense 'The Hill'.

"¡Todo lo que McAuliffe hizo fue hablar de Trump, Trump, Trump y perdió! (...) Ni siquiera tuve que ir a un rally por Youngkin, porque McAuliffe lo hizo por mí. ¡Gracias a los votantes del MAGA por ser grandes!", ha dicho.

Aunque Trump ha respaldado a Youngkin en la carrera a gobernador, nunca viajó a Virginia para unirse al candidato, como si hizo Biden con su aspirante, quien en la campaña vinculó al candidato republicano con el expresidente en numerosas ocasiones.