El republicano Mitch McConnell no se postulará a la reelección como senador, poniendo fin a 40 años de carrera

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El congresista republicano Mitch McConnell ha anunciado este jueves que no se postulará para la reelección en las elecciones de medio mandato del próximo 2026, con lo que pondrá fin a más de 40 años de carrera en la Cámara Alta de Estados Unidos, casi 20 de los cuales estuvo al frente del liderazgo de su partido en la sala.

"Mis conciudadanos de Kentucky me han llevado siete veces al Senado (...) Todos los días me he sentido honrado por la confianza que han depositado en mí para hacer su trabajo aquí", ha manifestado McConnell en un discurso recogido por el portal de noticias The Hill y en las que afirma que este será su último mandato en el Senado.

McConnell ha pronunciado estas palabras frente a cerca de un tercio de los congresistas del Senado precisamente en el día en que cumple 83 años. El senador por Kentucky ha asegurado que servirá hasta el final de su mandato y no se presentará a las elecciones de noviembre de 2026, cuando se renuevan 33 de los 100 miembros de la Cámara Alta.

Con más de 40 años de servicio a sus espaldas, McConnell ha sido noticia en los últimos tiempos por sus constantes problemas médicos --incluidos episodios en los que se ha quedado paralizado en medio de declaraciones ante los medios de comunicación-- y múltiples caídas, la última de ellas en diciembre le obligó a usar silla de ruedas.

Durante estos años en el Senado, McConnell ha liderado a los republicanos cuando han gozado de la mayoría (entre 2015 y 2021) y también en aquellos años entre 2007 y 2015, y más tarde de 2021 a 2025 en que los demócratas han dominado la Cámara Alta. En estos años ha lidiado con varios líderes de su partido, incluido el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la primera etapa de Trump en la Casa Blanca, las relaciones entre ambos no fueron buenas, y terminaron por saltar por los aires cuando el magnate azuzó teorías sobre un presunto fraude electoral. Ahora, con Trump de nuevo en la Casa Blanca, ha votado en contra del nombramiento de algunos los miembros de la Administración.

En concreto, McConnell ha cargado duramente contra el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, quien en el pasado defendió teorías conspiranoicas sobre enfermedades derivadas de las vacunas, e incluso especuló con que provocaran autismo. Trump, por su parte, acusó al destacado senador de ser "un tipo muy amargado".

"Mentalmente no está bien. No lo estaba hace diez años. Ha dejado que el Partido Republicano se vaya al infierno. Si yo no hubiera aparecido, el Partido Republicano ni siquiera existiría ahora", aseguró Trump en declaraciones a la prensa después de que McConnell votara en contra del nombramiento de Kennedy Jr.