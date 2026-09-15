Rescatadas ocho personas secuestradas por el ELN en el norte de Colombia

Archivo - Un tanque colombiano en la frontera con Venezuela (Archivo) - Hector Adolfo Quintanar Perez / Zuma Press / Europ

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este martes que las fuerzas de seguridad colombianas han rescatado a ocho personas secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, en el departamento norteño de Norte de Santander, que limita con la frontera de Venezuela.

"En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras fuerzas militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con Inteligencia interagencial, han rescatado a ocho colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en la zona rural de Convención, en Norte de Santander", ha señalado el mandatario en redes sociales.

De la Espriella ha detallado que efectivos de las unidades especiales de la Fuerza Pública de Colombia, dedicadas a combatir el secuestro y la extorsión, se insertaron sobre el objetivo y "ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas".

"Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia", ha expresado, trasladando además su agradecimiento a todos los efectivos que han participado en el operativo.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha adoptado un enfoque de tolerancia cero frente al crimen organizado y el narcotráfico en Colombia, suspendiendo el diálogo abierto con los grupos armados iniciado por su predecesor, Gustavo Petro.