Rescatados más de 400 migrantes a bordo de diez embarcaciones frente a las costas de Libia

Archivo - Migrantes rescatados frente a las costas de la ciudad de Tobruk, en el este de Libia - MEDIA LUNA ROJA DE TOBRUK EN FACEBOOK - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de las autoridades asentadas en el este de Libia han rescatado a más de 400 migrantes a bordo de diez embarcaciones que hicieron frente a "duras condiciones en el mar" frente a las costas del país, según ha confirmado la Media Luna Roja de la ciudad libia de Tobruk (este).

El organismo ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que en total han sido rescatados 404 migrantes de "diferentes nacionalidades", antes de agregar que todos ellos han sido ya trasladados a tierra para recibir "primeros auxilios" y "apoyo humanitario".

El rescate ha tenido lugar días después de la muerte de al menos ocho personas tras el hundimiento de una embarcación que trasladaba a migrantes frente a las costas de Tobruk, según confirmó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que indicó que más de 30 personas han sido dadas por desaparecidas tras el siniestro, cuyas causas se desconocen.

La OIM afirma que más de 450 migrantes han muerto o han sido dados por desaparecidos en lo que va de año intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas.

Libia está dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Dbeibé por el aplazamiento de las presidenciales de 2021 --dando por roto el acuerdo destinado a garantizar la unificación-- y nombrara otro primer ministro, algo rechazado por el Gobierno de Trípoli, que sigue siendo el reconocido a nivel internacional.