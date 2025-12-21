Rescatan a los 130 estudiantes y profesores restantes que seguían secuestrados en Nigeria

Archivo - Militares de Nigeria - Europa Press/Contacto/Kyle M. Alvarez - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno nigeriano ha informado este domingo de la liberación en una operación de rescate de los 130 rehenes, en su mayoría estudiantes, secuestrados el pasado 21 de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary en la localidad de Papiri, en el oeste del país.

"Un momento de triunfo y alivio. El Gobierno Federal anuncia el rescate de los 130 niños y personal restantes de la Escuela Católica de Papiri", ha publicado el ministro de Información nigeriano, Mohammed Idris. "La totalidad de las 230 personas secuestradas están ya libres y a salvo bajo nuestro cuidado", ha destacado.

Los últimos liberados han sido entregados a las autoridades del estado de Níger y "pronto se reunirán con sus familias y seres queridos", ha explicado Idris, que ha destacado el "valeroso esfuerzo de nuestras fuerzas de seguridad".

El asalto perpetrado el 21 de noviembre contra la Escuela Católica St. Mary de Papiri, en el estado de Níger en un nuevo episodio de los frecuentes ataques contra comunidades cristianas en Nigeria, atribuidos a grupos islamistas.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona noreste del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Por otra parte, en los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.