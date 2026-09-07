Restablecido el suministro externo de electricidad de la central nuclear de Zaporiyia

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MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Zaporiyia ha informado este lunes de que se ha restablecido el suministro externo de electricidad, clave para garantizar el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de las instalaciones y enfriar si fuera necesario el material radiactivo.

La central llevaba tres semanas desconectada de la red eléctrica debido a los daños causados por el conflicto armado, pero un alto el fuego pactado entre las partes que entró en vigor el pasado 5 de septiembre ha permitido reparar la línea de suministro, según ha confirmado también el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

La central, la más grande de Europa, funcionaba con generadores de diésel desde el 20 de agosto, pero el combustible se estaba agotando en los últimos días, por lo que era fundamental restablecer el suministro eléctrico.

Ahora la línea Ferrosplavnaya-1 está funcionando gracias al trabajo de técnicos ucranianos y suministra electricidad a la central. "Los sistemas de la central han vuelto a su modo de funcionamiento normal", ha indicado la central en un comunicado publicado en redes sociales. Ahora piden recuperar la línea Dneprovskaya y que el combustible vuelva a llegar a la central.

El OIEA ha destacado que la recuperación del suministro eléctrico externo es "crucial para ayudar a evitar un accidente nuclear", en palabras del director general del organismo, Mariano Grossi. "Es un avance muy necesario ante el riesgo de un apagón", ha añadido.

El OIEA ha destacado que es el séptimo alto el fuego localizado negociado por Grossi, quien ha agradecido a Rusia y a Ucrania su disposición para facilitar las reparaciones. "El OIEA seguirá con su indispensable labor para ayudar a garantizar la seguridad nuclear durante el conflicto", ha remachado Grossi.

La central de Zaporiyia está bajo control ruso desde poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. Los seis reactores de la central están apagados y no generan energía.