Los restos mortales de Jashogi fueron entregados a un "colaborador" local que los hizo desaparecer, según CNN

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los restos mortales del periodista saudí Yamal Jashogi fueron entregados por los responsables de su muerte en el consulado saudí de Estambul a un "colaborador" local que se encargó de hacerlos desparecer, según las fuentes cadena estadounidense CNN.

