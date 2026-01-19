Revolución Ciudadana escoge nueva líder para hacer oposición al presidente Noboa en Ecuador

Archivo - El expresidente de Ecuador Rafael Correa - Europa Press/Contacto/El Universal - Archivo

Gabriela Rivadeneira, expresidenta del Parlamento de Ecuador, ha sido investida presidenta de Revolución Ciudadana, en una convención nacional que ha tenido lugar este domingo en la provincia costera de Manabí y a la que han asistido miles de seguidores de la formación correísta.

La que fuera presidenta de la Asamblea Legislativa ecuatoriana entre 2013 y 2021 ha sido escogida para liderar el partido en una votación en la que han participado casi 9.800 militantes de un total de 14.000, si bien no ha tenido contrincante puesto que su lista era la única inscrita, según recoge el diario 'Primicias'.

Rivadeneira, que sustituirá a la excandidata presidencial Luisa González al frente de Revolución Ciudadana, ha asegurado en un discurso a los militantes que "estamos aquí porque el año 2025 fue el año más violento de nuestra patria". El país andino cerró el pasado año con una cifra récord de asesinatos, 8.847 a fecha de 19 de diciembre, de acuerdo a los datos de la Policía Nacional.

En este sentido, cabe recordar que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró a principios de 2024 un "conflicto armado interno", tras expirar un estado de excepción de cuatro meses, para hacer frente al repunte de la violencia en el país.

En su discurso, la dirigente de Revolución Ciudadana ha hecho un llamamiento a los miembros de su partido a "dejarse de preocupar por cargos y alianzas", mientras que ha señalado que "formación, organización y acción política" centrará el "eje del movimiento".

Asimismo, ha recordado que hace seis años que abandonó el país para instalarse junto a su marido en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le concedió el asilo político, en el marco de las manifestaciones contra el entonces mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, y ha vuelto a denunciar que tanto ella como otros miembros del correísmo han sufrido "persecución política".

Rivadeneira regresó a Ecuador el pasado martes después de que los correístas Paola Pabón y Virgilio Hernández fueran detenidos en octubre de 2019 acusados de rebelión en la ola de movilizaciones contra una serie de medidas económicas anunciadas por Moreno y que se saldaron con once muertos, más de 400 heridos y miles de detenidos.