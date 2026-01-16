El rey de Arabia Saudí sale del hospital tras someterse a pruebas médicas con resultados "tranquilizadores"

Archivo - El rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, ha salido este viernes del hospital tras someterse a una serie de pruebas médicas cuyos resultados han sido "tranquilizadores", según ha informado la Casa Real saudí.

"Bin Abdulaziz (...) ha abandonado al Hospital Especializado Rey Faisal de Riad hoy tras completar los exámenes médicos, que han sido tranquilizadores. Que Dios le conceda salud y bienestar", reza un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias, SPA.

Horas antes, la Casa Real había informado de que durante la jornada el monarca, que tiene 90 años, se sometería a pruebas médicas, sin dar detalles acerca de su estado de salud.

Salmán bin Abdulaziz ocupa el trono saudí desde 2015, si bien durante los últimos años ha protagonizado cada vez menos actos públicos, con la mayoría de los asuntos en manos de su hijo Mohamed bin Salmán, príncipe heredero desde 2017 y considerado el líder 'de facto' del país.

Las escasas apariciones en público del monarca han alimentado desde hace años las especulaciones en torno a su estado de salud. El rey fue cometido a una operación en 2020 para extirparle la vesícula biliar, mientras que en 2022 se sometió a "pruebas" y al reemplazo de la batería de su marcapasos. Asimismo, pasó cerca de una semana ingresado para "reposar".