El rey de Camboya indulta a un opositor condenado a 27 años de prisión por conspiración

Archivo - El rey de Camboya, Norodom Sihamoní - Europa Press/Contacto/Sovannara - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El rey de Camboya, Norodom Sihamoní, ha indultado este lunes al líder opositor Kem Soja, figura clave de la oposición que se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenado en 2023 a 27 años de prisión por conspiración para desestabilizar al Estado.

El primer ministro, Hun Manet, ha publicado el indulto en sus redes sociales después de que el tribunal de apelaciones de la capital camboyana, Nom Pen, rechazase una apelación presentada por la defensa del opositor a principios de mayo.

Manet ha afirmado que el decreto --firmado por su padre, el ex primer ministro Hun Sen, "en nombre del rey", pero cuya responsabilidad de implementación recae en el actual jefe del Ejecutivo-- representa "un paso más para fortalecer la unidad nacional".

Soja, que formaba parte del disuelto opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya, fue detenido en 2017 en el marco de una campaña de las autoridades contra los críticos con el Gobierno del entonces primer ministro Hun Sen, padre de Manet, quien estuvo más de 30 años al frente del país.

El opositor, que negó las acusaciones que se le imputaban, fue condenado en 2023 a 27 años de cárcel y se le impuso una prohibición adicional que le impedía abandonar el país. El mismo tribunal ya impuso condenas de entre 18 meses y dos años de cárcel a otros 33 activistas por crear "agitación social".