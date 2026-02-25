El rey de Noruega "responde bien al tratamiento" pero seguirá unos días hospitalizado en Tenerife

Archivo - El rey Harald V de Noruega en un acto en la conmemoración del fin de la II Guerra Mundial. - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rey Harald V de Noruega "responde bien al tratamiento" por la infección cutánea que le mantiene ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife, pero permanecerá unos días más en las instalaciones médicas "en observación y tratamiento".

Hasta la isla, donde el monarca noruego se encontraba de vacaciones, se ha desplazado su médico personal, Bjorn Bendz, quien en un comunicado ha informado de que el estado general del rey "es bueno y está respondiendo bien al tratamiento". "La infección se debe a una infección cutánea en una pierna. El rey permanecerá hospitalizado unos días más en observación y tratamiento", ha informado en una nota difundida por la Casa Real noruega.

El doctor señala que es "grave" cuando una persona de "de casi 90 años" tiene que ingresar por una infección, por lo que ha indicado que resulta importante tener "un buen control de la salud del rey antes de que le den el alta, incluso si su estado es estable".

La Casa Real de Noruega informó este martes de que Harald V fue ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una "infección" y una "deshidratación", si bien se encuentra en "buen estado de salud".

Ante esta situación que atañe al monarca, de 89 años y en el trono desde 1991, el príncipe heredero Haakon figura en el calendario oficial de la familia real como regente hasta el 6 de marzo.