Roban un collar valorado en cinco millones de euros del Museo de Artes Aplicadas de Viena

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Austria han puesto en marcha este viernes una operación de búsqueda y captura para dar con los sospechosos del robo de varias joyas, entre ellas un collar valorado en cinco millones de euros, del Museo de Artes Aplicadas de Viena, en la capital del país.

Uno de los presuntos ladrones portaba un arma de fuego, según las primeras investigaciones realizadas por la Policía, que apunta a que los sospechosos habrían golpeado una vitrina del museo con un martillo, antes de hacerse con el collar de la joyería de lujo francesa Van Cleef & Arpels y huir del lugar de los hechos.

De momento, el museo ha descartado que se produjeron víctimas o heridos durante el robo, que ha quedado grabado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyo contenido está siendo revisado, según informaciones del diario 'Die Presse'.

Las fuerzas de seguridad han confirmado que el collar contiene joyas que pertenecieron en el pasado a la reina egipcia Nazli Sabri, segunda esposa del rey Fuad I. La joya en cuestión se remonta a 1939 y cuenta con 673 diamantes montados sobre platino.

Actualmente, este museo de Viena expone cientos de piezas de la joyería Van Cleef & Arpels como parte de una exposición. El robo en cuestión se produjo durante una visita al museo, si bien los trabajadores de seguridad no pudieron detener a los supuestos ladrones debido a que iban armados.