RSF cifra en 67 los periodistas asesinados en 2025, casi la mitad de ellos en Gaza

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha cifrado este martes en 67 los trabajadores de los medios de comunicación que han sido asesinados a lo largo del año y de los cuales cerca de la mitad, aproximadamente un 43 por ciento, han muerto a manos del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, lo que convierte este territorio en el más peligroso del mundo para ejercer la profesión.

"Los periodistas no mueren, son asesinados. Las acciones letales de los ejércitos, regulares o no, y del crimen organizado han vuelto a propulsar los asesinatos de periodistas", ha indicado RSF en su informe anual sobre periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos.

El documento alerta de las acciones del Ejército ruso en Ucrania, donde algunos periodistas nacionales e internacionales han sufrido algunos de estos ataques, y afirma que Sudán se ha consolidado como un "campo de batalla especialmente letal para la profesión", por lo que se encuentra en tercera posición como uno de los países menos seguros del mundo para estos profesionales, por detrás de Palestina y México.

El crimen organizado es responsable de un "alarmante recrudecimiento de los asesinatos de periodistas en México, que ha vivido su año más mortífero" durante 2025 y se afianza como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con nueve asesinatos.

La región de América Latina concentra el 24 por ciento de todos los periodistas asesinados en el mundo, según el texto, que indica que los reporteros locales pagan el "precio más alto".

Solo dos periodistas extranjeros han sido asesinados fuera de su país: el fotoperiodista francés Antoni Lallican, asesinado por un ataque con drones rusos en Ucrania, y el periodista salvadoreño Javier Hércules, asesinado en Honduras, donde vivía desde hacía más de diez años. A todos los demás los mataron mientras realizaban coberturas en sus países, tal y como reflejan los datos.

OTRAS AGRESIONES

Los periodistas siguen siendo objeto de muchas otras agresiones, y 503 están presos en todo el mundo: China se mantiene como la mayor cárcel de periodistas del planeta (121), aunque Rusia (48) es el país con el mayor número de reporteros extranjeros detenidos, de los cuales 26 son ucranianos.

Un año después de la caída de Bashar al Asad en Siria, "no existe mucha información sobre los periodistas detenidos o secuestrados durante su régimen, lo que convierte a Siria en el país con el mayor número de profesionales de los medios desaparecidos en el mundo, con más de un 25 por ciento del total".

"¡A esto conduce el odio a los periodistas! Conduce al asesinato de 67 reporteros este año, no por accidente, ni como efecto colateral. Han sido objetivos deliberados y asesinados por su actividad periodística. La crítica a los medios de comunicación es legítima y debe ser una fuerza de cambio para garantizar la supervivencia de esta función social, pero sin caer nunca en el odio hacia los periodistas, que nace y se alimenta de una voluntad táctica de las fuerzas armadas y los grupos criminales", afirma RSF.

En este sentido, ha pedido luchar contra la impunidad y ha afirmado que el "fracaso de las organizaciones internacionales, incapaces ya de hacer valer el derecho a la protección de los periodistas en conflictos armados, es fruto del declive del coraje de los gobiernos, que deberían aplicar políticas públicas de protección".

En total, se estima que 503 periodistas se encuentran encarcelados en todo el mundo, con China, Birmania y Rusia a la cabeza, si bien Israel es el segundo país con más periodistas extranjeros arrestados. "China es la mayor prisión de periodistas del mundo y tiene tantos detenidos como en Rusia y Birmania juntos", ha apuntado.

"La situación en Rusia, Georgia, Azerbaiyán o Bielorrusia, entre otros, ilustra los graves peligros que acechan a la libertad de prensa en los países del antiguo bloque soviético. En Georgia, la implacable deriva autoritaria del Gobierno prorruso condujo en enero de 2025 a la detención de la periodista Mzia Amaghlobeli", ha aseverado.

PERIODISTAS DESAPARECIDOS

El 72 por ciento de los periodistas desaparecidos se concentran en Oriente Próximo y América Latina. En 2025, 135 periodistas siguen desaparecidos en 37 países de todo el mundo, algunos desde hace más de 30 años. "Aunque ningún continente se libra de este fenómeno, es especialmente frecuente en México (28) y Siria (37)", indica el texto.

Desde RSF, han recalcado que 37 periodistas siguen desaparecidos en Siria, muchos de los cuales "eran rehenes de Estado Islámico o prisioneros de Al Assad". "A pesar de la caída de ambos, aún no se ha podido localizar a ninguno de ellos", ha advertido, al tiempo que ha lamentado el alto número de desapariciones de este tipo en países como Siria, Irak y México.

Yemen ha sido el epicentro de los secuestros de periodistas en 2025, con siete profesionales tomados como rehenes durante este año. En Malí, por otra parte, hace dos años que el periodista y director de Radio Coton d'Ansongo, Saleck Ag Jiddou, y el presentador de este mismo medio local, Moustapha Koné, fueron secuestrados por miembros de un grupo armado no identificado cuando se dirigían a Gao, en el norte del país, con dos de sus compañeros.