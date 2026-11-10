Rubio afirma que EEUU está abierto a un acuerdo pero Irán mantiene "condiciones absurdas"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este martes que Washington está abierto a lograr un acuerdo con Irán para el fin de la guerra, pero ha achacado a Teherán y sus "condiciones absurdas" que no se haya cerrado un pacto.

"Irán estaría encantado de llegar a un acuerdo. El problema es que las condiciones que siguen planteando son absurdas. Es decir, ahora mismo ni siquiera parecen estar negociando en serio", ha señalado en declaraciones desde París donde se ha reunido con los ministros de Exteriores del G7.

En todo caso, ha subrayado la disposición de Washington a negociar. "Estados Unidos siempre está dispuesto. Si existe un acuerdo real al que se pueda llegar, estamos abiertos a negociarlo y hay países que están participando en estos esfuerzos", ha explicado, para reivindicar el papel de Qatar para mediar entre las partes.

"Si hay un acuerdo posible, el presidente será el primero en apoyarlo. Pero no será un acuerdo absurdo ni un mal acuerdo", ha recalcado.

A juicio del responsable de Exteriores estadounidense el "sufrimiento" económico de Irán "acabará pasando factura". "Al final, hay que poder pagar a los propios combatientes, a las fuerzas de seguridad y demás. Tarde o temprano, las realidades económicas acaban penetrando incluso en el cráneo del lunático más radical", ha afirmado.

Estas declaraciones llegan cuando Estados Unidos e Irán han reiniciado los contactos indirectos a través de mediadores como Qatar, en un intento renovado de poner fin al conflicto en Oriente Próximo tras el ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel el pasado febrero para descabezar a la República Islámica.

La última propuesta iraní sobre la mesa ofrece la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz en dos días una vez se cumplan con las condiciones: fin del bloqueo naval estadounidense, recuperación del comercio de petróleo, también para Irán, y alto el fuego en todos los frentes.