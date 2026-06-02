Rubio asegura que la orden de Netanyahu de ocupar el 70% de la Franja de Gaza no está en los planes de EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado este martes que la orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de ocupar el 70% de la Franja de Gaza, "no forma parte del plan" formulado por Estados Unidos y que dio lugar al acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre del pasado año.

El jefe del Ejecutivo israelí "hizo esa declaración, pero eso no forma parte de este plan", ha señalado al ser preguntado al respecto de las palabras de Netanyahu durante una comparecencia ante una comisión del Senado.

"Tenemos un plan. Ese plan no prevé eso. Y, al fin y al cabo, entendemos que lo que queremos -y creo que lo que los israelíes querrían en última instancia- es una Gaza gobernada por una fuerza distinta de Hamás", ha agregado Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha tratado de enumerar los compromisos de dicho plan, cuando ha sido interrumpido por la congresista que lo interrogaba, la demócrata Rosa DeLauro, que le ha recordado que la ayuda humanitaria no está entrando en la Franja de Gaza al ritmo acordado.

"En primer lugar, usted ha hablado antes en sus comentarios sobre la ayuda humanitaria y la rapidez con la que se está distribuyendo. Francamente, eso no ha ocurrido realmente en Gaza. No se ha llevado a cabo el plan, ni la ayuda comercial, ni la humanitaria está llegando", le ha espetado a Rubio.

El secretario de Estado ha respondido asegurando en repetidas ocasiones que "esa es una afirmación falsa". "Tengo que corregirle en eso. Ya hemos gastado cientos de millones de dólares en ayuda humanitaria en Gaza, incluido a través del Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones", ha manifestado.

Estas declaraciones llegan después de que el jefe del Ejecutivo israelí afirmara el pasado jueves que las fuerzas israelíes ya controlan "plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y (su) orden es llegar al 70%", por encima de la denominada 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas en el marco del citado acuerdo y que cubre más de la mitad del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo martes que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 933 muertos y 2.868 heridos, mientras que se han recuperado 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes.

Por otra parte, ha manifestado por último que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.942 fallecidos y 172.967 heridos.