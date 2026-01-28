Rubio asegura que el sistema en Irán "probablemente sea más débil que nunca"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles que el sistema de la República Islámica en Irán "probablemente sea más débil que nunca", apuntando a que su economía está "colapsando" en medio de la presión de Washington con un despliegue naval en Oriente Próximo acompañado de las amenazas del presidente, Donald Trump, de que Teherán llegue a un acuerdo antes de que sea tarde.

En su intervención ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio ha insistido en que la economía iraní "está en colapso" e en que un "problema fundamental" es que el régimen de los ayatolás "a diferencia de las protestas que se han visto en el pasado, ahora no tienen forma de abordar las principales reivindicaciones de los manifestantes".

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta situación se produce por las sanciones internacionales contra Irán y porque las autoridades "se gastan todo el dinero y recursos" en promover "grupos terroristas por todo el mundo".

Sobre el balance de víctimas en el marco de las protestas, Rubio ha indicado que son "miles" sin especificar y ha reiterado que para autocracias como Irán "es efectivo disparar a una persona con francotiradores". "Quiero decir, funciona, y lo han hecho. Es horrible, y eso es lo que hemos visto", ha resumido en una intervención recogida por la cadena estadounidense CNN.

Las palabras del secretario de Estado llegan justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha redoblado la presión contra Teherán asegurando que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán.

El magnate neoyorquino ha amenazado con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación", ha dicho en un mensaje en redes sociales.

Poco después, Irán ha advertido de que está listo para el diálogo con Washington, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes".