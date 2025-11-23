Rubio asegura que Trump está "bastante contento" con los "avances tremendos" de la negociación sobre Ucrania

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado este domingo desde Ginebra que el presidente Donald Trump está "bastante contento" con los "avances tremendos" logrados en la ronda de negociación que se desarrolla en Suiza.

"Hoy creo que está bastante contento con las informaciones que le hemos ido dando sobre los avances que se han conseguido", ha declarado Rubio en rueda de prensa. "Ha sido muy positido. Les digo que hoy ha sido el (día) más productivo", ha explicado.

Rubio ha destacado que en las últimas 96 horas ha habido un "contacto extensivo" con Ucrania y que se han abordado 26 o 28 puntos del plan, dependiendo de la versión. "Les puedo decir que las cuestiones que siguen abiertas no son insuperables. Solo necesitamos más tiempo del que hemos tenido hoy", ha explicado antes de confirmar que los contactos continuarán el lunes.

En cualquier caso, ha apuntado que el acuerdo final deberá ser cerrado por los presidentes de ambas partes y que aún hay varias cuestiones que deben ser "trabajadas". Así, considera "todos reconocemos que Ucrania debe sentirse segura" para poner fin a la guerra. "Es algo que se tiene que tratar. Creo que hemos hecho progresos sustanciales en otros puntos", ha resaltado.

"Estamos mucho más lejos ahora que cuando comenzamos, esta mañana, y que donde estábamos hace una semana, eso seguro", ha explicado, aunque ha advertido de que no puede aún declarar la victoria. Parte de los puntos de desacuerdo son "semánticos", mientras que otros requieren de toma de decisiones a un nivel más alto. "Este es un documento vivo, que respira. Cambia cada día a medida que las partes aportan más. Aún hay trabajo que hacer", ha remachado.

Rubio ha aclarado por otra parte que no ha visto ninguna contrapropuesta europea al plan de paz de Trump después de que varios medios hayan publicado un borrador que habrían planteado los aliados europeos de Ucrania.

En una comparecencia anterior, Rubio aseguró que la reunión mantenida este domingo en Ginebra ha sido "la más productiva hasta ahora". "Pienso que lo importante es que ha sido una reunión muy, muy significativa e incluso diría que ha sido la mejor reunión y el mejor día que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso, desde la primera vez que llegamos al cargo, en enero", ha señalado.

Las delegaciones tienen ya un "producto" construido a partir de "unos cimientos aportados" por todas las partes implicadas. Sobre esa base han conseguido "un buen avance", ha declarado Rubio en rueda de prensa acompañado por el jefe negociador ucraniano, Andrei Yermak.

La misión estadounidense estaría abordando "algunas sugerencias que nos han trasladado" para hacer algunos "cambios" y ajustes para acercar el resultado a un texto con el que puedan estar cómodos tanto Ucrania como Rusia, ha apuntado Rubio.

El representante estadounidense ha destacado que también están teniendo en cuenta la postura rusa a pesar de que no esté presente una delegación en Ginebra, pero ha subrayado que tienen "una visión bastante clara" de lo que es importante para Moscú.

"TRUMP NOS ESCUCHA"

Mientras, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado en su habitual discurso vespertino que hay "señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha".

"La delegación (ucraniana) acaba de informar del resultado de las negociaciones y han sido unos contactos muy relevantes. Están cambiando muchas cosas. Estamos trabajando cuidadosamente en los pasos para poner fin a la guerra", ha indicado Zelenski.

El dirigente ucraniano ha puesto en valor que "la diplomacia se ha revigorizado, y eso es bueno". "Esperamos que el resultado sea el correcto. La primera prioridad es una paz fiable, seguridad con garantías, respeto a nuestro pueblo, respeto a todos los que han dado su vida defendiendo Ucrania de la agresión rusa", ha enumerado.

Desde Ginebra, Yermak ha coincidido en que la reunión ha sido "muy productiva" y ha destacado que se está avanzando hacia "una paz justa y duradera". Además ha expresado su agradecimiento a Estados Unidos y ha trasladado su agradecimiento personal a Trump.

El objetivo, ha explicado, es lograr con el trabajo de hoy y los próximos días una propuesta conjunta de Estados Unidos y los aliados europeos. Yermak se ha remitido también a una segunda reunión prevista para este mismo domingo para seguir trabajando en una propuesta conjunta.

Rubio y los representantes de Ucrania y sus aliados europeos se encuentra en Ginebra para negociar sobre la base del plan de paz de 28 puntos entregado por Trump a Kiev. El nuevo plan de paz de Estados Unidos para Ucrania incluye la cesión de territorio a Rusia y un compromiso de reducción de las fuerzas militares ucranianas. Tanto Ucrania como sus aliados han expresado ya sus reservas a esta iniciativa.