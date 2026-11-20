Archivo - La nueva directora nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos, Kirsten Davies. - KIRSTEN DAVIES EN X

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este viernes el nombramiento de Kirsten Davies como nueva directora nacional de Ciberseguridad del país, un relevo al frente de la oficina encargada de proteger las infraestructuras digitales estadounidenses que se produce tras la cadena de fallos técnicos registrados en los últimos días en el tráfico aéreo, entidades bancarias y servicios de Microsoft.

"Felicidades a la nueva directora nacional de Ciberseguridad, Kirsten Davies; espero con interés trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en un breve mensaje publicado en redes sociales, confirmando así el relevo en la dirección del organismo sin detallar los motivos de la salida de su predecesor, Sean Cairncross.

La llegada de Davies al cargo, quien figuraba anteriormente como directora de sistemas de información en el Departamento de Defensa, tiene lugar después de que Estados Unidos haya encadenado en la última semana diversas interrupciones tecnológicas de gran alcance, entre ellas una caída masiva de los servicios de Microsoft --como Outlook, Teams y Copilot-- que afectó durante casi 24 horas a más de 70 países, el colapso de los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que obligó a suspender temporalmente los despegues en el país, e incidencias en entidades financieras como JPMorgan Chase.

Ante la alarma generada por estos episodios --que llevaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a declarar la emergencia nacional sobre la red y a pedir este jueves calma a la población descartando la necesidad de hacer acopio de alimentos o agua--, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado han negado que exista relación entre los incidentes o indicios de un ataque exterior.

El propio Rubio descartó el miércoles desde Manila que Washington disponga de "ninguna prueba" ni razón para creer que los cortes en Microsoft y la FAA respondan a la acción de ciberdelincuentes o Estados extranjeros, atribuyéndolos a episodios técnicos "aislados", aunque admitió que resulta "inquietante" encadenar noticias diarias sobre fallos tecnológicos y reconoció los riesgos de seguridad nacional derivados de la creciente dependencia digital.

Por su parte, Trump restó gravedad este jueves en una entrevista con la cadena Fox News a las caídas en bancos, telecomunicaciones y control aéreo calificándolas de "eventos individuales" ligados a procesos de renovación tecnológica, al tiempo que defendió la adjudicación de un único gran contrato público con cargo a una partida de 12.000 millones de dólares (10.940 millones de euros) para modernizar de forma integral el sistema de control aéreo estadounidense.