Rubio pide en el G2O apoyar el liderazgo de EEUU en energía, tecnología e IA para satisfacer los intereses del grupo

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una rueda de prensa (archivo)- Ricardo Rocha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha inaugurado las reuniones ministeriales del G20 en Atlanta apelando a los socios a apoyar el liderazgo norteamericano en energía, tecnología e Inteligencia Artificial para satisfacer su "interés económico y de seguridad" y el del grupo.

"Desde el primer día de su mandato, el presidente Trump ha priorizado la realización de esta visión. Es en interés económico y de seguridad nacional de Estados Unidos que seamos líderes en energía, que contemos con cadenas de suministro sólidas, que eliminemos los obstáculos regulatorios que frenan el crecimiento y que lideremos el desarrollo de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes cruciales", ha asegurado el mandatario norteamericano en su discurso.

En lo que se ha reflejado como un mensaje hacia su competencia con China y su apuesta por la "desregularización" de las políticas económicas de la Unión Europea, el secretario ha reiterado su compromiso con implementar "soluciones prácticas y positivas" desde su perspectiva para Estados Unidos, para los países que conforman el G20 y, en última instancia, "el mundo".

Rubio se ha referido a las diferentes reuniones que han mantenido en todo el país a lo largo del año, en temas que incluyen "comercio, política fiscal y monetaria, tecnología y energía" y ha asegurado que este fin de semana mantendrá reuniones para establecer el "escenario de los líderes en Doral".

Así, el representante de Exteriores ha sostenido que los desafíos entre los países miembros son "complejos" y están "interconectados", apuntalando que "deben trabajar juntos para abordarlos" y que en caso de que sus intereses "no se alineen" deben "avanzar" hacia un punto en común.

Además, ha asegurado que tiene "esperanza de poner en marcha una sólida relación, con un compromiso alineado y un enfoque compartido en las políticas de intereses comunes y que ayuden a prosperar".

En cuanto a esos "desafíos económicos", Rubio ha asegurado que la prioridad de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en un "futuro de prosperidad económica y crecimiento apoyado en la energía segura".

En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense ha dicho que "probablemente" en el interés nacional de cada país representado en el G20 esté en la "energía, tecnología, avances, innovación", y que por eso este grupo se ha centrado en "políticas económicas fundamentales", de cara a la reunión próxima de líderes.