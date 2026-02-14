Rubio trata en Múnich la situación en Siria con el ministro de Exteriores y el comandante de las fuerzas kurdas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en el centro, con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, a la derecha en la imagen - MAZLUM ABDI / X

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se ha reunido este sábado en Múnich (Alemania) con el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, y con el comandante de las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) Mazlum Abdi para evaluar el progreso de sus conversaciones de integración.

Estas conversaciones representan ahora mismo la solución a una larga crisis que ha enfrentado a las autoridades sirias tras la caída del régimen del expresidente Bashar al Assad con la administración autónoma kurda del noreste del país.

El fracaso del diálogo inicial llevó al estallido de enfrentamientos armados por toda la región entre Ejército y milicias en los peores incidentes desde el cambio de gobierno en el país.

En su encuentro, Rubio ha reafirmado el apoyo de Estados Unidos a una "Siria estable, en paz con sus vecinos y que proteja los derechos de todas sus minorías étnicas y religiosas", y celebrado "el compromiso del gobierno sirio de cooperar plenamente con Estados Unidos y la coalición en la lucha contra Estado Islámico", cuyas células itinerantes siguen actuando en el país.

Por último, Rubio ha insistido en la importancia crucial de preservar "el alto el fuego permanente y el acuerdo de integración en el noreste de Siria, y de garantizar el pleno respeto y la seguridad de los derechos de todos los sirios".

Abdi, que también ha mantenido encuentros con diplomáticos saudíes y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su estancia en Múnich, ha agradecido el encuentro con sus interlocutores. "Expresamos nuestra gratitud a los Estados Unidos de América por su papel en la facilitación de este acuerdo y su apoyo a su progreso. También valoramos las gestiones diplomáticas que permitieron a nuestra delegación participar en la conferencia", ha añadido.