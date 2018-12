Rudd defiende el plan de Brexit de May: "Es la mejor opción y no hay otra"

Publicado 08/12/2018 9:51:15 CET

LONDRES, 8 Dic. (Reuters/EP) -

La ministra de Trabajo y Pensiones de Reino Unido, Amber Rudd, ha explicado este sábado que el acuerdo sobre el Brexit preparado por la primera ministra del país, Theresa May, es la mejor y la única opción posible para abandonar la Unión Europea.

Los miembros del Parlamento se disponen a rechazar el acuerdo en una votación prevista para el próximo martes. La medida que corre el riesgo de llevar a la quinta economía más grande del mundo a una incertidumbre aún más profunda y dejar abiertos varios resultados posibles, incluido un Brexit 'a las bravas'.

"El mejor acuerdo que tenemos es el que ha presentado la primera ministra. Y solo tenemos un plan", ha declarado Rudd.

May no termina de contentar a las voces críticas, que amenazan con tumbar el Acuerdo de Retirada el próximo martes en la Cámara de los Comunes. A la 'premier', por ahora, no le salen las cuentas.

El acuerdo negociado por el Gobierno de Reino Unido no gusta a una gran parte de los diputados que temen que el país pueda verse atrapado indefinidamente en la unión aduanera y sin capacidad última para decidir sobre su futuro. Downing Street ha ofrecido que los diputados sean quienes den su visto bueno a la aplicación del denominado 'backstop', pero dicho compromiso parece no ser suficiente.

La líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Arlene Foster, ha asegurado que se trata simplemente de un "juego político" por parte de May mientras que, para los diputados conservadores que cuestionan el acuerdo alcanzado con Bruselas, es un movimiento "desesperado" a escasos días de que la Cámara de los Comunes se pronuncie formalmente.

Varios medios han planteado la posibilidad de aplazar la votación del 11 de diciembre en el Parlamento, una hipótesis que por ahora ha descartado Downing Street. Una fuente del Gobierno citada por la agencia Reuters ha insistido este viernes en que la votación tendrá lugar en la fecha y hora prevista.