Rumanía da luz verde a que EEUU use bases en el país para el "reabastecimiento" de aviones

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha informado este miércoles de que permitirá el uso de Estados Unidos de las bases militares en el país para el "reabastecimiento" de aviones en el marco de la ofensiva militar en Irán, una autorización que tendrá que ser de todos modos refrendada por el Parlamento rumano.

En declaraciones tras una reunión de su gabinete, el líder rumano ha confirmado que el despliegue estadounidense tiene que ver con "el reabastecimiento de aviones, equipos de monitorización y de comunicaciones por satélite".

"Estos equipos son defensivos. Y recalco que no están equipados con armas reales. En términos técnicos, se dice que son equipos no cinéticos", ha indicado Dan para recalcar que la autorización, de todos modos, tiene que pasar por el Parlamento rumano.

Según ha explicado, estos medios estadounidense se desplegarán en virtud del acuerdo de colaboración entre Rumanía y Estados Unidos, "una colaboración similar a la que mantienen otros países de la OTAN".

El presidente rumano ha reiterado que los equipos estadounidenses refuerzan la seguridad de Rumanía, por lo que la ciudadanía "no tienen por qué preocuparse". "Su país es seguro, incluso más seguro", ha subrayado.

La cuestión del uso de las bases estadounidenses para lanzar el ataque en Oriente Próximo ha generado un encendido debate en el seno de Europa después de que España y Reino Unido hayan rechazado ceder las instalaciones para las operaciones ofensivas, mientras que Italia se ha puesto de perfil ante la misma cuestión, afirmando que rechaza participar en la guerra.