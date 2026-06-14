Rumanía moviliza dos cazas tras un ataque ruso contra Ucrania cerca de la frontera rumana

Archivo - Un avión de combate Eurofighter Typhoon italiano (archivo) - Europa Press/Contacto/Dominika Zarzycka - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rumanas movilizaron anoche dos cazas Eurofighter Typhoon italianos desplegados en el país en respuesta a un ataque ruso contra territorio ucraniano, aunque muy cerca de la región rumana de Tulcea.

El Ministerio de Defensa rumano ha informado de que los drones fueron detectados a unos 12 kilómetros al este de Valcove, por lo que se ordenó el despegue de los dos cazas destinados en la Base 57 Mihail Kogalniceanu.

Los caza despegaron a las 00.10 para vigilar la situación y regresaron a la base a las 01.44, una vez finalizada la alerta. "No se ha informado de ningún impacto de aeronaves en tierra", han resaltado las autoridades.

El Centro Nacional de Mando Militar notificó a la Inspección General de Situaciones de Emergencia para que alertara a la población del condado de Tulcea. El mensaje se envió a las 00.02.