Rumanía potencia el caudal del Danubio para garantizar el funcionamiento de la central nuclear de Cernavoda

Archivo - Sequía en el río Danubio a su paso por el condado rumano de Teleorman, en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Gabriel Petrescu - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha anunciado este sábado que ha terminado con éxito una voladura controlada en el río Bala para potenciar el caudal del Danubio y garantizar así el funcionamiento de la central nuclear de Cernavoda.

El descenso del nivel del agua en uno de los ríos más grandes de Europa ha puesto en jaque la seguridad energética de varios países por los que discurre y emplean su caudal para refrigerar las plantas nucleares que se encuentran a su orilla.

El caso más acusado es el de Hungría: su central nuclear de Paks lleva días siendo escenario de constantes apagones temporales y el primer ministro, Peter Magyar, ve prácticamente inevitable un corte completo en las próximas horas, en el momento en que el caudal del Danubio baje un solo centímetro más.

Vista la situación, especialistas del Ejército rumano han tenido que efectuar este domingo una detonación controlada para desprender una formación rocosa del lecho del Bala para "redistribuir el caudal" hacia el Danubio; una operación que "se desarrolló sin incidentes y cumpliendo con todas las medidas de seguridad", según un comunicado.

Esta medida se produce tras el cierre del reactor 1 a principios de esta semana por parte de Nuclearelectrica, la empresa estatal rumana productora de energía nuclear, debido a la insuficiencia del caudal del río necesario para el sistema de refrigeración de la planta. Las autoridades advirtieron que, de no haber efectuado la voladura, el reactor 2 también podría haber quedado fuera de servicio.

Los dos reactores de Cernavoda generan aproximadamente el 20% de la electricidad de Rumanía, lo que convierte a la central en una pieza clave del sistema energético del país.