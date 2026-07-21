Rumanía traslada a Marruecos el apoyo a su plan de autonomía para Sáhara Occidental

Archivo - Banderas de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) - CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rumanía han trasladado a Marruecos el apoyo a su plan de autonomía para Sáhara Occidental, reconociendo que "una autonomía verdadera bajo soberanía marroquí puede constituir una solución viable" al conflicto.

"Observamos que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí puede constituir una solución viable", ha indicado el Ministerio de Exteriores marroquí sobre un mensaje enviado por el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, en el que señala el respaldo de Rumanía a la vía planteada por Rabat para resolver la cuestión de Sáhara Occidental.

De esta forma, Bucarest señala que el plan de autonomía presentado por Marruecos en 2007 "constituye la base más adecuada, seria, creíble y realista para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable", según indica Marruecos sobre la carta en la que Dan recuerda que Rumanía "fue uno de los primeros Estados que habían adoptado una posición de apoyo a Marruecos en la cuestión del Sáhara".

"El contexto actual ofrece el marco necesario para la evolución de su posición nacional, en perfecta conformidad con sus compromisos europeos y mundiales", sostiene el mandatario rumano en la misiva con la que manifiesta ante Rabat el apoyo a la propuesta para que la región quede bajo soberanía marroquí.

Rabat destaca que una treintena de países europeos, entre ellos 24 Estados miembros de la UE, y más de dos tercios de los países miembros de la ONU se han sumado al plan de Rabat y apoyan "activamente esta dinámica".

El plan marroquí ofrece a la antigua colonia española un autogobierno que estará dirigido por una persona designada por el rey Mohamed VI y que para salir adelante requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes en un referéndum.