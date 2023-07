Un presentador de la BBC enfrenta acusaciones por fotos explícitas de una menor

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un presentador anónimo de la BBC enfrenta acusaciones por parte del periódico 'The Sun', que afirma que pagó 35.000 libras (unos 40.000 euros) a una adolescente que en ese momento tenía 17 años por fotos sexualmente explícitas.

La estrella televisiva fue fotografiada en ropa interior "lista para que mi hija actúe para él", ha relatado su madre al periódico 'The Sun', que ha añadido que el dinero pagado sirvió para que su hija, ahora de 20 años, financiara su adicción al crack. Si los pagos hubieran continuado mi hija "estaría muerta", ha denunciado.

El periódico ha explicado que la familia de la joven se quejó ante la BBC el 19 de mayo y que se sintieron frustrados al ver que la estrella seguía en el aire, por lo que decidieron contar la historia, pero no han aceptado nada de dinero por ella.

Un portavoz de la BBC ya ha respondido a las acusaciones: "Tratamos cualquier acusación con mucha seriedad y contamos con procesos para tratarlas de manera proactiva".

"Como parte de eso, si recibimos información que requiere una mayor investigación o examen, tomaremos medidas para hacerlo. Eso incluye intentar activamente hablar con quienes nos han contactado para buscar más detalles y comprensión de la situación", ha añadido.

Sin embargo, el mismo portavoz ha relatado que "si no recibimos respuesta a nuestros intentos o no recibimos más contacto, eso puede limitar nuestra capacidad de progresar, pero no significa que nuestras consultas se detengan", a lo que ha agregado que "si, en algún momento, sale a la luz o se proporciona nueva información, incluso a través de los periódicos, se actuará en consecuencia, de acuerdo con los procesos internos".