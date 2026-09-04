Rusia acusa a Alemania de un doble rasero por su reacción al incidente en Leipzig y el sabotaje al Nordsteam

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha reiterado este viernes su rechazo a las acusaciones de Alemania en torno al ataque fallido contra el aeropuerto de Leipzig (este) y ha criticado a Berlín por lo que ha descrito como una doble vara de medir respecto a este incidente y el sabotaje contra el gasoducto Nord Stream, que Moscú achaca a las autoridades de Ucrania.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha subrayado que las acusaciones alemanas sobre el incidente en Leipzig son "completamente infundadas". "Rechazamos categóricamente estas acusaciones y las consideramos totalmente vacías y sin argumentos convincentes", ha sostenido.

Asimismo, ha reclamado que debería prestarse atención "al hecho de que Alemania no adoptó medida alguna cuando los que volaron el Nord Stream fueron prácticamente pillados con las manos en la masa", antes de criticar el silencio del ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, en torno al caso.

"Por ello, ante esta situación, sus afirmaciones --en referencia a las de Dobrindt, quien acusó a Rusia del citado suceso en Leipzig-- no nos suenan convincentes", ha zanjado el portavoz del presidente de Rusia, Vladimir Putin, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Dobrindt afirmó esta semana que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania, algo rechazado firmemente por Rusia.

Por otra parte, el juicio contra un ciudadano ucraniano considerado el autor intelectual del sabotaje al Nord Stream arrancará el próximo 14 de octubre, en la primera causa por el ataque registrado en septiembre de 2022 contra las instalaciones energéticas que unían Rusia con Alemania a través del mar Báltico.

El exmilitar ucraniano, que fue detenido en agosto de 2025 mientras estaba de vacaciones con su familia en Italia, es considerado por la Fiscalía de Alemania como sospechosos de la colocación, junto a otras personas, de cuatro artefactos explosivos con temporizador en los gasoductos cerca de la isla danesa de Bornholm.

La Fiscalía afirmó en julio que tanto el hombre, identificado como Serhi K., como otros miembros del Ejército de Ucrania actuaron "siguiendo órdenes de las autoridades estatales ucranianas", lo que amenaza con dañar las relaciones entre Berlín y Kiev en medio de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden de Putin.