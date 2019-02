Rusia acusa a EEUU de "esforzarse" por provocar un "cambio de orden constitucional" en Venezuela

Publicado 01/02/2019 19:49:53 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha acusado este viernes que Estados Unidos de "esforzarse" por provocar un "cambio de orden constitucional" en Venezuela, a través de su apoyo al autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó.

"Vemos (...) los esfuerzos de Washington y la Administración (estadounidense) enfocados al máximo en el cambio de orden constitucional" en Venezuela, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones a la cadena local Rossiya 1.

Así, ha recalcado que, en caso de que estalle una guerra civil en Venezuela, el Gobierno estadounidense tendrá que explicar a su pueblo y los pueblos de América Latina "adónde irán los venezolanos".

Zajarova ha resaltado que si la crisis deriva a un conflicto armado el flujo migratorio desde los países latinoamericanos "aumentará varias veces", según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

Rusia y China han ratificado durante su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro después de que Guaidó les advirtiera de que sus inversiones en el país corren peligro bajo la administración 'chavista'.

"Guaidó es presidente del Parlamento, no es el jefe del Estado y no lo reconocemos como tal", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha aclarado que Rusia no ha recibido ningún mensaje de Guaidó, que avanzó que había enviado a Moscú una petición de ayuda humanitaria.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang, ha subrayado que "China y Venezuela tienen relaciones intergubernamentales normales", aunque ha añadido que "independientemente de cómo cambie la situación esto no afectará a la cooperación entre ambos países".

Pekín y Moscú son los principales apoyos internacionales de Maduro. En los años de crisis económica le han proporcionado créditos en condiciones ventajosas y el pasado fin de semana frenaron una iniciativa estadounidense en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para reconocer a Guaidó como mandatario interino.

Por ello, Guaidó les hizo un llamamiento expreso el jueves, durante el lanzamiento del Plan País. "A China y a Rusia también les conviene un cambio de Gobierno en este país" porque "Maduro no protege sus inversiones", les ha advertido.

CRISIS POLÍTICA

El 23 de enero, Guaidó se autoproclamó "presidente encargado", en respuesta a la decisión de Maduro de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional reconocen porque dicen que se basa en unas elecciones presidenciales, las del 20 de mayo, no democráticas.

Guaidó se ha fijado como 'hoja de ruta' cesar la "usurpación del poder" y crear un gobierno de transición que conduzca a la celebración de unas elecciones "libres". Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región le han reconocido como "presidente encargado" y le han ofrecido su apoyo en esta "transición democrática".

En esta semana, 43 personas han muerto por los disturbios, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y más de 900 han sido detenidas, según los datos actualizados este jueves por la ONG venezolana Foro Penal.