Rusia acusa a Occidente de "simular" interés en negociar la paz en Ucrania: "La esperanza se ha agotado"

Sergei Lavrov, ministro ruso de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry Pre
MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Rusia ha acusado este jueves a Occidente de "simular" interés en negociar con respecto a Ucrania y ha adelantado que ya no van a confiar en ningún acercamiento. "Esta buena voluntad y la esperanza se han agotado por completo", ha zanjado el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.
"Ya no confiaremos en que Occidente quiera soluciones negociadas. Esta buena voluntad y esperanza se han agotado por completo", ha zanjado Lavrov, durante una rueda de prensa en Maputo junto con su homóloga de Mozambique, María Manuela dos Santos Lucas, según recoge la agencia TASS.
En ese sentido, Lavrov ha puesto de relieve que a medida que Rusia exponía sus causas sobre la guerra de Ucrania, Occidente fingía esa voluntad de negociar la paz, pero al mismo tiempo los países europeos se lanzaban a dar "ultimátum abiertos" a Rusia y "siguen pidiendo de manera hipócrita una solución negociada".