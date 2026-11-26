Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante un acto en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Vladimir Smirnov/KREMLIN/dpa - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este jueves a Ucrania de "intentar expandir la geografía del conflicto" a los mares Báltico y Mediterráneo, después de sus recientes ataques contra buques rusos, incluida una corbeta, en el golfo de Finlandia y en las costas de Libia.

"Vemos actividad terrorista por parte del régimen de Kiev en el Mediterráneo y en el Báltico", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha apuntado a "intentos" de Ucrania de "expandir la geografía del conflicto" desatado a finales de febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, ha subrayado que este tipo de incidentes "no puede sino causar preocupación en los Estados costeros y, probablemente, en el seno de la OTAN", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Nadie querría que hubiera una expansión geográfica, por lo que se trata de acciones potencialmente muy peligrosas por parte del régimen de Kiev", ha advertido.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reivindicó esta semana la autoría de Kiev en sendos ataques contra el buque ruso 'Sparta II' en el golfo de Finlandia --en aguas del mar Báltico--, una corbeta rusa anclada en la ciudad libia de Benghazi (este) y un buque ruso frente a las costas de este mismo país africano.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, justificó el martes el citado ataque en Libia apelando a la legítima defensa, al tiempo que sostuvo que Kiev no busca "trasladar" la guerra ni "implicar" a nadie en la misma, ante las denuncias por parte de las administraciones libias enfrentadas por esta acción.

Sin embargo, las autoridades reconocidas internacionalmente en Libia, que tienen su sede en la capital, Trípoli, han tildado el ataque de "declaración de guerra" y han reclamado a la comunidad internacional la inclusión de Zelenski en sus listas de "terroristas" por estos incidentes en Benghazi, una ciudad bajo control del gobierno paralelo oriental.