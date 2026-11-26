Archivo - El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú (archivo) - Sergei Savostyanov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigu, ha acusado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de utilizar un "doble rasero" al comparar las estimaciones de bajas rusas en el marco de la guerra en Ucrania con las registradas por Estados Unidos en 14 años durante la guerra en Vietnam

Shoigu ha cuestionado en una declaración difundida este jueves las cifras de la Alianza Atlántica, asegurando que estas han sido de "sacadas de la nada", y ha reprochado a Rutte que omita las consecuencias humanas de la intervención estadounidense en el sudeste asiático.

Según ha señalado, el conflicto causó la muerte de unos 3,4 millones de vietnamitas, más de dos millones de ellos civiles, mientras que otras 400.000 personas fallecieron en Laos y Camboya. Asimismo, ha recordado que Estados Unidos lanzó alrededor de 7,5 millones de toneladas de bombas sobre la región y empleó el herbicida químico conocido como 'Agente Naranja', que afectó a entre dos y cinco millones de personas y cuyas consecuencias, ha afirmado, persisten actualmente.

"Al parecer, este representante del 'jardín floreciente' de Europa no considera seres humanos a los habitantes de estos países", ha manifestado Shoigu, quien también ha aludido a Afganistán, donde --según sus datos-- más de 200.000 personas murieron durante dos décadas de ocupación occidental.

El dirigente ruso ha acusado a los además a los países occidentales de manipular las estadísticas para presentar como éxitos los resultados de las fuerzas ucranianas y justificar así sus intervenciones en la prolongación de la guerra.

Por último, Shoigu ha asegurado que el apoyo económico a las autoridades de Kiev no evitará su derrota y ha insistido en que "los objetivos de la operación militar especial rusa se alcanzarán".

Estas declaraciones llegan tras "una reunión excepcional" entre el secretario de la OTAN y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, en la que han abordado "la importancia de que Rusia evite cualquier acción" que haga crecer la guerra de Ucrania, después de que Rutte haya defendido la gestión de Trump en torno al conflicto.