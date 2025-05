Rusia acusa a Ucrania de "pasos provocativos" para "socavar las negociaciones" con sus ataques con drones

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en Moscú con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

Moscú defiende que sus fuerzas atacan "exclusivamente" objetivos "militares" en territorio ucraniano

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Ucrania de acometer "pasos provocativos" para "socavar el proceso de negociaciones" con un aumento de los ataques con drones, al tiempo que ha defendido que sus fuerzas atacan "exclusivamente" objetivos "militares" en territorio ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el proceso de diálogo fue reiniciado "a iniciativa de Rusia", antes de afirmar que "el régimen de Kiev, con apoyo de ciertos países europeos, dio pasos provocativos destinados a socavar el proceso de negociaciones".

"En respuesta a los ataques masivos con drones ucranianos contra regiones rusas, el Ejército de Rusia está golpeando exclusivamente instalaciones militares y empresas del complejo militar-industrial de Ucrania", ha afirmado.

Así, ha subrayado que Kiev ha "multiplicado" desde el 20 de mayo sus ataques con drones y "proyectiles de fabricación occidental" contra "objetivos civiles", al tiempo que ha señalado que durante la última semana han sido interceptados 2.331 aparatos, "incluidos 1.465 fuera de la zona de la operación militar especial", en referencia a Ucrania.

"Como resultado de los ataques con drones ucranianos contra regiones rusas hay civiles heridos, incluidos niños y mujeres", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia, que ha incidido en que Moscú ha lanzado "bombardeos con armas de precisión por tierra, mar y aire, así como drones" contra objetivos "exclusivamente militares".

Entre ellos ha incluido un "ataque masivo" ejecutado el 24 de mayo contra "una empresa del complejo militar-industrial ucraniano que produce misiles y drones", "un centro de reconocimiento" y "un centro de aviación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)" en la región de Kiev, así como otros objetivos similares en la capital apenas un día después.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa seguirán llevando a cabo ataques masivos en respuesta a cualquier ataque terrorista y provocación del régimen de Kiev", ha esgrimido. "Los ataques serán llevados a cabo exclusivamente contra instalaciones militares y empresas del complejo militar-industrial de Ucrania", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, "se ha vuelto absolutamente loco" y "está matando innecesariamente a un montón de gente, y no estoy hablando solo de soldados", ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania.

"Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin (...), pero algo le ha pasado", dijo. "Se están disparando misiles y aparatos aéreos no tripulados contra ciudades de Ucrania, sin motivo alguno", añadió, antes de advertir al presidente ruso de que "llevará a la caída de Rusia" si demuestra querer "toda Ucrania, no sólo un pedazo de ella".