Rusia advierte de que la guerra contra Irán puede provocar la proliferación de armas nucleares en Oriente Próximo

3 Mar.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha advertido este martes de que la guerra contra Irán, lanzada por Estados Unidos e Irán para acabar con sus aspiraciones nucleares, puede, "paradójicamente", provocar una proliferación de este tipo de armamento en toda la región de Oriente Próximo.

Lavrov ha considerado que esta guerra puede no solo reforzar los deseos de Irán de desarrollar su propio programa nuclear, sino también impulsar estas mismas aspiraciones en los países árabes de la región.

"Paradójicamente, el noble objetivo de iniciar una guerra para prevenir la proliferación de armas nucleares podría estimular tendencias completamente opuestas", ha explicado el ministro de Exteriores, en una rueda de prensa en Moscú junto a su par de Brunéi, Erywan Yusof, según recoge la agencia Interfax.

Lavrov ha expuesto que existe ya un riesgo real de que "el problema de la proliferación nuclear comience a descontrolarse" y ha hecho referencia a las advertencias de las últimas horas de algunos líderes europeos, quienes han comenzado a plantear "abiertamente y en voz alta" estas cuestiones.

En la víspera el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el refuerzo del armamento nuclear francés y amenazó con usarlo en caso de que los "intereses vitales" de su país estuvieran en juego.

En ese sentido, Lavrov ha advertido de que esta "preocupante tendencia" lleva tiempo ya produciéndose, por ejemplo, en algunas partes de Asia, "donde Estados Unidos, junto a Corea del Sur, está realizando ejercicios militares e introduciendo componentes nucleares en su programa".

Por su parte, Rusia seguirá apostando por "los principios de no proliferación de armas nucleares" y se opondrá de forma categórica "a cualquier acción que pueda socavar estos principios y provocar una carrera armamentista nuclear", ha dicho.