Rusia afirma que Al Assad tiene libertad de movimiento en el país

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han afirmado este lunes que el depuesto presidente sirio, Bashar Al Assad, tiene libertad de movimiento en el país, por lo que han descartado las informaciones sobre la imposición de supuestas restricciones en su contra.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que "no existen" tales restricciones contra Al Assad, al que Rusia dio asilo tras la caída del régimen a manos de grupos rebeldes y yihadistas encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) en el marco de una ofensiva relámpago.

Así se ha pronunciado después de que varios medios de comunicación apuntaran a que la mujer de Al Assad, Asma, habría pedido divorciarse de él y abandonar Rusia dado que las propiedades de su marido se encuentran congeladas de momento.

El pasado jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que todavía no se había reunido con Al Assad y admitió que la actual situación en Siria "no es fácil". No obstante, ha confirmado que su Gobierno mantiene contactos con los grupos que ahora están al mando.

Putin también ha confirmado que las autoridades rusas ayudaron a evacuar de Siria a "4.000 combatientes iraníes", aliados también de Al Assad. El presidente ha explicado que fueron evacuados desde una de las dos bases rusas, en concreto la que está situada en la provincia de Latakia.