Rusia agita el fantasma del fraude electoral en Armenia: "Hubo muchas cosas que no quedaron claras"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante un viaje a Kazajistán. - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han agitado este martes el fantasma del fraude electoral en Armenia, donde se hizo con una victoria clara el partido de primer ministro, Nikol Pashinián, afirmando que llegan muchas informaciones sobre supuestas "irregularidades" en el proceso electoral.

"Hubo muchas cosas que no quedaron claras. Hemos visto muchos informes sobre irregularidades", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Este lunes Moscú ya denunció la "presión sin precedentes" a los grupos de la oposición y la injerencia de Occidente, sobre todo de la Unión Europea (UE), en el contexto de las elecciones parlamentarias en Armenia.

Según el Ministerio de Exteriores ruso, los comicios se celebraron en un clima de "presión sin precedentes" de lado de la UE, insistiendo en que se a todo Pashinián "no ha logrado el monopolio del poder". En concreto, Rusia denunció que durante la campaña y la jornada de votación las autoridades ejercieron una "dura represión" contra la oposición, incluida la Iglesia Apostólica Armenia, que "también fue objeto de ataques".

De esta forma habló de "persecución" contra formaciones y grupos políticos que abogan por abandonar las aspiraciones "sin salida" de adhesión a la UE y en cambio piden estrechar lazos con Rusia y reforzar la presencia de Armenia en foros regionales como la Unión Económica Euroasiática (UEEA), o la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Contrato Civil, el partido de Pashinián se hizo este domingo con un claro triunfo en las parlamentarias tras rozar el 50% de los votos. Después de conocer los resultados de esta "victoria histórica", el dirigente armenio ha prometido seguir con el acercamiento a la Unión Europea (UE) e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.