Rusia alcanza una planta química en un nuevo ataque sobre la ciudad ucraniana de Severodonetsk

Soldados ucranianos observan una columna de humo cerca de la ciudad de Severodonetsk - Rick Mave / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Las autoridades regionales de Lugansk han denunciado este martes que las fuerzas rusas han alcanzado una planta química ubicada en la localidad de Severodonetsk y que puede acarrear consecuencias negativas para la salud de los ciudadanos.

"Ataque aéreo en Severodonetsk, los racistas (en alusión a las tropas rusas) han golpeado un tanque con ácido nítrico en una planta química", ha informado el gobernador regional, Sergii Gaidai, en una publicación en su canal de Telegram.

Gaidai ha alertado de que el ácido nítrico puede tener efectos negativos en los humanos si se inhala, se ingiere o si se entra en contacto con él, por lo que ha instado a los habitantes de la zona a que no salgan de sus refugios y preparen máscaras protectoras.

Por su parte, el embajador de la autoproclamada república de Lugansk en Rusia, Rodion Miroshnik, ha confirmado la explosión de un contenedor de productos químicos en Severodonetsk, si bien no ha reivindicado la autoría del ataque y ha incidido en que el territorio donde se encuentra la planta "está controlado por formaciones del régimen ucraniano".

CONTROL DE LA CIUDAD

Anteriormente, el máximo representante de la autoproclamada república de Lugansk, Leonid Pasechnik, había apuntado que sus tropas ya controlaban un tercio del territorio de Severodonetsk, una información que ha sido confirmada más tarde por el propio Gaidai, quien ha elevado el dominio ruso hasta el 70 por ciento del territorio de la ciudad.

De hecho, Gaidai ha reconocido la posibilidad de una retirada de las tropas ucranianas. "Me parece, aunque no soy militar, que no tiene sentido perder muchos soldados para recuperar una ciudad que no tiene sentido estratégico-militar", ha dicho.

En declaraciones a Sky News, recogidas por la agencia de noticias UNIAN, el gobernador de Lugansk ha trasladado que, en un sentido militar, Severodonetsk "no importa", y ha apuntado que la ciudad adyacente, Lisichansk, cuenta con mejores ubicaciones para las posiciones militares.

Las milicias de la autoproclamada república de Lugansk confirmaron el lunes el inicio del "asalto" a Severodonetsk en colaboración con el Ejército ruso y anunciaron que procedían a atrincherarse en las afueras de la ciudad.

Severodonetsk fue también el lunes escenario de un ataque ruso que se cobró la vida de Frederick Lecrerc-Imhoff, un periodista y reportero gráfico de la cadena de televisión francesa BFMTV. El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó rápidamente lo ocurrido, a igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.