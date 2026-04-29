Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de dos localidades en las provincias de Sumi y Donetsk.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que sus tropas han tomado el control de Novodimitrovka, en Sumi, y de una localidad de ese mismo nombre en Donetsk, sin pronunciarse sobre posibles bajas en los combates. Kiev tampoco ha reaccionado por ahora a estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.