Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Sumi (noreste), en el marco de sus avances territoriales en el país europeo al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte han establecido su control sobre la localidad de Ivolzhanskoye, en Sumi, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre posibles bajas a causa de los combates con las tropas ucranianas.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.