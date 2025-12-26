Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia

Archivo - Militares de Rusia (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes nuevos avances en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia.

"Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y, a raíz de acciones decisivas, liberaron la localidad de Kosovtsevo, en Zaporiyia", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.